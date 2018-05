Bonn: Mann soll Ehefrau mit Beil erschlagen haben

Bonn Mit einem Beil soll ein Mann seine Ehefrau in Siegburg erschlagen haben. Am Donnerstag begann vor dem Bonner Landgericht der Prozess wegen Mordes gegen den 37-Jährigen.

Laut Anklage verdächtigte der Mann seine Frau, einen Geliebten zu haben und geriet deshalb mit ihr in Streit. In dessen Verlauf habe er seine Frau in der Wohnung mit einem Küchenmesser und einem Beil angegriffen.

Da der Angeklagte schizophren ist, geht die Staatsanwaltschaft von Schuldunfähigkeit aus und will seine dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie erreichen. Am ersten Verhandlungstag verlas der Verteidiger eine Erklärung des Angeklagten, in der dieser die Tat nicht bestreite, wie ein Gerichtssprecher sagte.