Mehr als 10.000 Notrufe : NRW-Innenministerium zieht positive Bilanz zu Notruf-App „nora“

Seit dem Start der App „nora“ vor einem Jahr sind mehr als 10.000 Notrufe über diesen neuen Kanal abgesetzt worden. Bundesweit verzeichne die Notruf-App knapp 275.000 Registrierungen, erklärte das nordrhein-westfälische Innenministerium am Dienstag in Düsseldorf. Über die App kann jeder und jede in Deutschland einen Notruf an die örtlichen Einsatzleitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst absetzen. NRW hat die Anwendung für alle 16 Bundesländer entwickelt und koordiniert die Weiterentwicklung.