Nach tödlichen Schüssen auf 16-Jährigen : Durchsuchungen bei Dortmunder Polizisten – Waffe des Einsatzleiters beschlagnahmt

Düsseldorf Neue Entwicklungen im Fall eines erschossenen 16-Jährigen in Dortmund. Die Handys der beschuldigten Beamten wurde beschlagnahmt. Das erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul im Innenausschuss. Auch die Dienstwaffe des Einsatzleiters wurde sichergestellt.

Im Laufe der Ermittlungen zum Polizeieinsatz in Dortmund, bei dem ein Jugendlicher erschossen wurde, hat das Amtsgericht Dortmund Durchsuchungen bei den beschuldigten Polizeibeamten angeordnet. Dabei seien deren Mobilfunkgeräte beschlagnahmt worden. Dies erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Innenausschuss des Landtags. Hintergrund sei eine Dienstbesprechung zwei Tage nach dem Einsatz am 8. August, an dem auch der Polizeipräsident beteiligt gewesen sei. Es bestehe die begründete Annahme, sagte Reul, dass sich die Beschuldigten nach dieser Besprechung und auch in der Folgezeit per SMS oder WhatsApp ausgetauscht hätten. Für die weiteren Ermittlungen sei es daher von Bedeutung, die entsprechenden SMS- und Chat-Verläufe auszulesen.