Neues Gesetz für die Abwassergebühr : Politik muss sich offen erklären

Meinung Düsseldorf Man kann einer Kommunalministerin nicht vorwerfen, dass sie für die auskömmliche Finanzierung der Städte und Gemeinden sorgen will. Das gehört zu ihren wichtigsten Aufgaben. Man kann ihr aber vorwerfen, dass sie die Bürger nicht ins Boot holt.

Was für eine Enttäuschung für so viele Bürger. Da stellt ein Gericht fest, dass landauf, landab die Abwassergebühren nach neuer Gesetzesauslegung zu hoch berechnet werden und – demzufolge – sinken müssten. Zack, da ändert die Landesregierung halt das Gesetz. Dass das jetzt Empörung hervorruft, ist klar. Allerdings: Am wesentlichen Prinzip aller Gebührenberechnungen ändert sich mit dem neuen Gesetzentwurf gar nichts. Die Kommunen müssen über die Gebühren auf auskömmliche Einnahmen kommen. Sie dürfen nicht zu viel verlangen und nicht zu wenig. So war es und so bleibt es auch. Halbseidene Auswüchse sind natürlich nicht hinnehmbar: Gebührengelder dürfen nicht unversehens in den allgemeinen Haushalt verschoben werden. Zinsberechnungen in Kalkulationen müssen eine seriöse Grundlage haben. Aber viele Kommunen würden unverschuldet in die Bredouille geraten, wenn sie ihre Gebühren deutlich herunterschrauben müssten.