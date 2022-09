Skurrile Erbschaft : Mann vermacht Finanzamt 50.000 Euro

GEld für die Finanzverwaltung – aber auf ungewöhnlichem Weg. Foto: dpa/Oliver Berg

Exklusiv Münster Eine ungewöhnliche Erbschaft beschert der Finanzverwaltung in Münster eine fünfstellige Summe. Die Begünstigte will sich nicht zu den Hintergründen äußern, erklärt aber, wofür sie das Geld einsetzen will.