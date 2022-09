Haushaltspolitik in der Krise : Streit um Lockerung der NRW-Schuldenbremse

Mona Neubaur bei der Pressekonferenz zum Nachtragshaushalt am vergangenen Dienstag in der Staatskanzlei. Foto: dpa/David Young

Exklusiv Düsseldorf Die grüne Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur regt erst ein Debatte über ein Abweichen von der Schuldenbremse an, verweist dann aber auf die Zuständigkeit des Bundes. Die Opposition hält ihr ein Rechtsgutachten vor, das sehr wohl Spielräume sieht.

Bei der Pressekonferenz hörte sich das dann allerdings schon wieder etwas zurückhaltender an: „Es ist vollkommen klar, dass die Entscheidung über eine Lockerung der Schuldenbremse eine ist, die im Bund getroffen werden muss, weil dort die Ebene ist, die die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts feststellen kann und dementsprechend Ausnahmeregelungen finden kann“, sagte Neubaur. Wir als Land NRW haben dazu keine Möglichkeit – auch nicht in der aktuellen Situation.“

Doch ist dem tatsächlich so? Daran hat die Opposition erhebliche Zweifel und verweist auf ein Gutachten des Deutschen Gewerkschaftsbundes aus dem Jahr 2021. Die Länder seien nicht dazu verpflichtet, ihre eigenen Regelungen zur Schuldenbremse parallel zu der des Bundes auszulegen: „Der Bund und jedes Land sind frei zu entscheiden, ob und wann sie sich auf den Ausnahmetatbestand berufen, und in welchem Rahmen und Umfang – auf Basis der jeweiligen rechtlichen Spezifikation – sie sich dieser Norm bedienen wollen“, schreiben die Rechtsexperten des DGB.

Stefan Zimkeit, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag NRW, warf Neubaur daraufhin vor in Sachen Schuldenbremse nicht sattelfest. „Zuerst segelt sie weit raus und mahnt eine Aussetzung der Schuldenbremse an, dann rudert sie zurück und schwenkt auf den Kurs der CDU ein.“ Zimkeit warf der Grünen-Politikerin vor, dabei auch noch sachlich falsch zu argumentieren und eine erschreckende Unkenntnis der Materie zu offenbaren. „Natürlich kann sich auch das Land auf den Ausnahmetatbestand berufen und die Schuldenbremse aussetzen, wenn das wirtschaftliche Gleichgewicht gestört ist. Das Saarland tut dies bereits.“ Dort habe man es offenbar besser begriffen und für einen Transformationsfonds Kredite in Höhe von drei Milliarden Euro aufgenommen, um die Wirtschaft zu unterstützen. „Man kann das also auch als Bundesland machen, wenn man will und vor allem weiß, wie es geht.“