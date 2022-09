Erkelenzer Skandalpolitiker : Fall Manoj beschäftigt NRW-Innenausschuss

Subramaniam im Juli vor seinem beschmierten Auto. Foto: Christos Pasvantis

Düsseldorf/Erkelenz Die FDP-Fraktion stellt im NRW-Landtag nach dem Skandal in Erkelenz eine Anfrage an Innenminister Herbert Reul. So liefen die Ermittlungsarbeiten, so viele politisch motivierte Straftaten gab es im Kreis Heinsberg zuletzt.