Ausdruck der Solidarität : Landtag empfiehlt NRW-Regierung Regionalpartnerschaft mit der Ukraine

Düsseldorf Der Europa-Ausschuss des Düsseldorfer Landtags hat die Landesregierung aufgefordert, eine Regionalpartnerschaft mit der Ukraine zu prüfen. Es sei der richtige Zeitpunkt, der Solidarität Nordrhein-Westfalens mit der Ukraine mit einer solchen Partnerschaft Ausdruck zu verleihen.

So heißt es in einem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, Grünen und FDP. Der Antrag wurde nach Angaben eines Landtagssprechers am Freitag einstimmig angenommen bei Enthaltung der AfD.