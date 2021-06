Landesweite Inzidenz stabil unter 35 : Weitere Öffnungen in NRW ab Freitag

Am Rheinufer in Düsseldorf kommen die Menschen gerade bei schönem Wetter zusammen. Das Ordnungsamt kontrolliert die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Ab Freitag gelten für 14, ab Samstag dann nochmal für sieben weitere Kommunen Lockerungen. Die Kommunen sowie das Land NRW verzeichnen stabil niedrige Inzidenzwerte.

Aufgrund der sich entspannenden Pandemielage wird es am Freitag und Samstag zu weiteren Öffnungsschritten in zahlreichen NRW-Kommunen kommen. Da nicht nur die dortige Inzidenz stabil unter 35 liegt, sondern erstmals auch NRW-weit, lässt die Coronaschutzverordnung weitergehende Öffnungen zu: Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums ist dann in 31 Kommunen der Besuch der Innengastronomie ohne Test möglich. „Auch Innensport kann dann ohne vorheriges negatives Testergebnis ausgeübt werden.“ Und: Kulturveranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern können wahlweise ohne Abstand oder Test durchgeführt werden, Kulturveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern mit Test und Abstand im Schachbrettmuster. Zu den ab heute 14 zusätzlichen Kommunen zählen unter anderem die Städteregion Aachen, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, der Rhein-Kreis Neuss und Solingen. Am Samstag kommen noch sieben weitere Kommunen hinzu, mit dabei sind Krefeld und Remscheid.