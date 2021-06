Regenwasser : Schwarz-Gelb will eine „Schwammstadt“ in NRW

Schwarz-Gelb will eine „Schwammstadt“ in NRW

Regenwasser fließt in einen Gulli. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Düsseldorf Hitze und Trockenheit belasten viele NRW-Städten genauso wie Überflutungen nach Starkregen. Nun soll eine neue Art der Stadtplanung helfen - und Regenwasser ins Erdreich leiten statt in die Kanalisation.

Die Regierungsparteien von CDU und FDP setzen sich für das Modellprojekt einer „Schwammstadt“ in NRW ein. Der ungewöhnliche Name bedeutet, dass Regenwasser nicht über die Kanalisation abgeleitet wird, sondern dem Boden erhalten bleibt - wie bei einem Schwamm.

In einem gemeinsamen Landtags-Antrag fordern die beiden Fraktionen, „das Konzept der Schwammstadt zu testen und Erkenntnisse zur Umsetzung für andere Kommunen zu sammeln“. Dies sei eine „Lösung für die Hitze- als auch für die Überflutungsproblematik“ in Städten. In der Theorie der Schwammstadt - englisch „Sponge City“ - wird Regenwasser zum Beispiel durch viele Grünflächen oder mittels gelöcherter Straßen im Erdreich vorgehalten.