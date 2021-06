Bedrohte Grünen-Politikerin : „Der Staatsschutz hat mich schnell kontaktiert“

Die Grünen-abgeordnete Berivan Aymaz. Foto: Grünen-Landtagsfraktion NRW

Interview Düsseldorf Weil sie öffentlich die Entscheidung der Landesregierung kritisiert hatte, die Ditib wieder an der Kommission für den muslimischen Religionsunterricht zu beteiligen, haben türkische Medien eine Kampagne gegen die Grünen-Landtagsabgeordnete Berivan Aymaz gestartet. Im Interview spricht sie über die Bedrohungslage und die Welle der Solidarität.

Frau Aymaz, Sie sind von zwei türkischen Medien hart angegangen worden, weil sie die Beteiligung der Ditib an der für den muslimischen Religionsunterricht zuständigen Kommission in NRW kritisiert haben. Was genau wurde Ihnen von den Medien vorgeworfen?

Aymaz Die regimetreuen Zeitungen „Sabah“ und „Yeni Akit“ haben konkret meinen Parteifreund Cem Özdemir und mich als Staatsfeinde der Türkei bezeichnet. Mir wurde zudem aufgrund meiner kurdischen Wurzeln unterstellt, ich sei Sympathisantin der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Damit wurden wir automatisch zur Zielscheibe türkischer Nationalisten gemacht. Am Sonntag hat „Sabah“ noch mal nachgelegt und mein Bild mit der Überschrift gebracht: „Wir kennen Dich, Berivan“. Der Inhalt des Beitrags hingegen war sehr dünn. Aber die Botschaft ist klar und zielt auf Einschüchterung ab.

Mit welchen Konsequenzen rechnen Sie, wenn Sie nach einer solchen Berichterstattung in die Türkei reisen würden?

Aymaz Die Beiträge sind natürlich eine Form der Denunziation, die zu massiver Verfolgung führen kann. Wir hatten auch sehr traurige Vorfälle in der jüngsten Zeit in der Türkei, bei denen es sogar zu konkreter Gewaltanwendung gegen Menschen gekommen ist, die so stigmatisiert wurden. Mit dieser Berichterstattung versuchen die staatsnahen Medien uns zur Zielscheibe zu machen.

Wie haben die deutschen Sicherheitsbehörden auf die Berichterstattung reagiert?

Aymaz Der Staatsschutz hat sich sehr schnell mit mir in Verbindung gesetzt, eine Gefahrenbeurteilung vorgenommen und Maßnahmen zu meinem Schutz besprochen. Über die Details darf ich nicht sprechen. Hinzu kommt aber auch eine große Solidarität aus der Zivilgesellschaft. Viele Organisationen oder auch der Journalist Günter Wallraff haben sich öffentlich geäußert. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul hat sehr schnell sehr klare Worte gefunden. Und besonders freut mich natürlich, dass auch parteiübergreifend Solidarität der Kollegen im Landtag kommt. Das macht mir Mut.

Was stört Sie so an dem Wiedereinbezug von Ditib in die Kommission?

Aymaz Wir wissen doch, wie eng Ditib über Diyanet an das AKP-Regime angebunden ist. Wegen der Spitzelaffäre wurde 2017 die Zusammenarbeit von der damaligen rot-grünen Landesregierung beendet. Durch ihr erneutes Mitwirken wird die Ditib staatlich rehabilitiert und mit zusätzlichem Einfluss ausgestattet. Es darf beispielsweise nicht sein, dass nun Lehrer für den Islamischen Religionsunterricht aufgrund einer kritischen Haltung gegenüber der AKP mit Problemen rechnen müssen. Daher haben wir als Opposition ins Schulgesetz reinverhandelt, dass bei den beteiligten Organisationen auf eine Staatsferne geachtet werden muss. Wenn man die Ditib jetzt ins Boot holt, tut man wider besseres Wissens als wären sie staatsfern. Das ist ein falsches politisches Signal

Was erwarten Sie von der Landesregierung?