Gesundheitsministerium NRW : Nach Enthüllung sanken gemeldete Testcenter-Zahlen

Düsseldorf Bei einem Testcenter-Betreiber, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdachts ermittelt, sind die gemeldeten Zahlen an Tests seit der Enthüllung „deutlich eingebrochen“. Die generellen Testzahlen bleiben jedoch stabil.

Das steht in einem Bericht des Gesundheitsministeriums an den Landtag. „Dies deutet durchaus auf ein tatsächlich illegales Vorgehen hin“, so das Ministerium. Die Landesregierung beruft sich auf Zahlen der Kommunen, „die gerade die in den Medien erwähnten Teststellenbetreiber direkt genauer untersucht haben“.