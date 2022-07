Wegen Hitze in Städten : NRW will Verbot von Schottergärten verschärfen

NRW will Verbot von Schottergärten verschärfen

Wegen Hitze in Städten

Schottergärten sind nicht so gern gesehen. Foto: dpa/Lennart Stock

Düsseldorf Einem Medienbericht zufolge will die neue NRW-Regierung das Verbot von Schottergärten ausweiten, um der Hitze entgegenzuwirken. Private Grundstücke sollten ebenfalls klimagerecht aufbereitet werden.

Die schwarz-grüne Landesregierung will einem Bericht zufolge das Verbot von sogenannten Schottergärten verschärfen, um der Hitzeentwicklung in den Städten entgegenzuwirken. Das Klima und die Artenvielfalt entschieden sich auch in jedem einzelnen Vorgarten, sagte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ, Montag). „Es wird deshalb eine Änderung der Bauordnung geben, um das schon bestehende Verbot von Schottergärten noch einmal nachzuschärfen.“ Details nannte die Ministerin der Zeitung zufolge noch nicht.