Pandemie : Zwei weitere Corona-Todesfälle in der Stadt Krefeld

Krefeld Sechs neue Corona-Fälle werden aus den Kitas gemeldet, insgesamt 174 für die ganze Stadt. In den hiesigen Kliniken liegen 27 Krefelder mit Corona-Infektion.

174 neue Corona-Infektionen meldet der Fachbereich Gesundheit am Montag (Stand: 0 Uhr). Bisher sind in Krefeld insgesamt 74.106 Corona-Infektionen gemeldet worden. Als rechnerisch genesen gelten 72.290 Personen. Aktuell infiziert sind demnach 1531 Personen, am Vortag waren es 2391 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 404,2 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 468,2. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI nachträglich verändern. Sechs neue Corona-Fälle werden aus den Kindertageseinrichtungen gemeldet. In den hiesigen Krankenhäusern liegen aktuell 27 Personen aus Krefeld mit einer Corona-Infektion, von ihnen drei auf der Intensivstation. Es gibt aktuell keine Beatmungsfälle.

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Die Impfung dort ist weiterhin kostenlos. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Bei den städtischen Impfangeboten ist auch eine vierte Impfung für Personen unter 70 Jahren möglich. Die Personen unterschreiben zuvor allerdings, dass sie eine vierte Impfung verabreicht bekommen wollen, obwohl es dazu bisher noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt. Zu berücksichtigen ist dabei die Anzahl der Impfungen im Zusammenhang mit möglichen Corona-Infektionen. Immunologisch geht man davon aus, dass durch die Ereignisse Impfung beziehungsweise Erkrankung ein Schutz gegen das Coronavirus besteht, dass also sowohl Impfung als auch Corona-Erkrankung den Immunschutz stimulieren. Bei allen Personenunter 70 Jahren reichen nach derzeitigem Stand drei solcher „Ereignisse“ (also zum Beispiel zweifache Impfung und eine Erkrankung) aus. Bei Personen im Alter von über 70 Jahren und sogenannten vulnerablen (besonders gefährdeten) Gruppen sind es nach derzeitigem Stand vier Ereignisse, die einen Schutz hervorrufen. Zudem bietet das Impfzentrum Krefeld an verschiedenen Terminen und Standorte jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr eine mobile Impfaktion an. In dieser Woche sind folgende Termine geplant: Dienstag, 26. Juli: Parkplatz am Krefelder Zoo, Uerdinger Straße 377; Mittwoch, 27.Juli: K3 an der Mariannenstraße 106; Donnerstag, 28. Juli: JZ Funzel an der Breslauer Straße 6 bis 8; Freitag, 29. Juli: Spielplatz hinter dem ehemaligen Studentenwohnheim Alte Gladbacher Straße.