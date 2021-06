Neue Coronaschutzverordnung NRW : Maskenpflicht auf Spielplätzen entfällt

Düsseldorf Die Landesregierung hat innerhalb von zwei Tagen zweimal die Coronaschutzverordnung angepasst. Die wichtigsten Änderungen betreffen Senioren und Kinder. Ein Überblick.

Besuche in Heime und Kliniken Die Landesregierung hatte die lange Isolierung von Senioren in Heimen als einen ihrer größten Fehler im Zuge der Pandemiebekämpfung bezeichnet. Laut der neuen Verordnung sind Besuche in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre Einrichtungen der Pflege, und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe, Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe sowie ähnliche Einrichtungen „auf der Basis eines einrichtungsbezogenen Besuchskonzepts umfassend zu ermöglichen“. Die Einrichtungen können von den Besuchern jedoch einen Impfnachweis oder einen negativen Test verlangen oder sie gleich selbst testen. Härtere Besuchsverbote sind nur in Ausnahmefällen in Absprache mit dem Gesundheitsministerium möglich.