Wegen gestiegener Nachfrage : Tafeln in NRW schränken Lebensmittelverteilung ein

Düsseldorf Viele Tafeln in NRW reagieren mit einem Aufnahemstopp auf die hohe Nachfrage Bedürftiger. Rund 350.000 Menschen werden von den Einrichtungen unterstützt.

Von den insgesamt 174 Tafeln in NRW hätten rund 21 Prozent auf eine entsprechende Kurzumfrage geantwortet, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Regierungsantwort auf eine Anfrage aus der FDP-Landtagsfraktion. 75 Prozent dieser 36 Tafeln hätten einen Aufnahmestopp gemeldet. Die übrigen müssten die Lebensmittelausgabe strecken: Die Bedürftigen können nicht mehr so häufig kommen oder erhalten weniger.