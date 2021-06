Extinction Rebellion : Katz und Maus mit Umweltaktivisten

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion protestierten am Montag am Haupteingang des NRW-Innenministeriums in Düsseldorf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Gruppe Extinction Rebellion hat mehrmals mit Aktionen die Sicherheitskräfte überrumpelt. Im Landtag ist man beunruhigt. Die CDU bringt eine Verschärfung des Versammlungsgesetzes ins Spiel.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Die Gruppe Extinction Rebellion (Aufstand gegen das Aussterben) hat innerhalb weniger Tage mit Aktionen gegen die Klima-Politik und das Versammlungsgesetz in NRW protestiert. So gelang es am Montag einer Gruppe von fünf Aktivisten auf das Vordach des Innen­ministeriums am Düsseldorfer Kirchplatz zu klettern und ein Spruchband zu entrollen.

Der Zeitpunkt war bewusst gewählt, nahm doch Innenminister Herbert Reul (CDU) an diesem Tag im Ältestenrat des nicht weit entfernten Landtags zu einem ähnlichen Vorfall Stellung, der sich erst am 20. Mai ereignet hatte: Damals hatten Extinction-Rebellion-Mitglieder die Bannmeile ignoriert und einen Wohnanhänger vor den Eingang des Landtags gerollt. Mehrere Beteiligte kletterten dort ebenfalls auf ein Vordach. Zudem fixierten sich Aktivisten am Boden. Die für den Objektschutz zuständigen Polizeikräfte sollen sich zu diesem Zeitpunkt im Landtag aufgehalten haben.

Info Vor gut zweieinhalb Jahren gegründet Ursprung Die Gruppe Extinction Rebellion wurde im Jahr 2018 in Großbritannien gegründet. Ziele Mit „gewaltfreiem zivilem Widerstand“ sollen die Regierungen dazu bewegt werden, den ökologischen Notstand zu erklären und unter anderem Bürger­räte einzuführen.

„Verhandlungen mit den Teilnehmern der als Versammlung eingestuften Aktion verliefen ohne Ergebnis, sodass diese durch die Polizei aufgelöst wurde“, erklärte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. „Die anschließende Räumung fand unter Beteiligung speziell ausgebildeter Einsatzeinheiten statt.“

Der Landtag stellte wegen aller in Betracht kommenden Delikte wie Hausfriedensbruch, Störung der Tätigkeit eines Gesetzgebungsorgans, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und Verletzung der Hausordnung eines Gesetzgebungsorgans Strafanzeige gegen die Beteiligten. Landtagspräsident André Kuper (CDU) kritisierte die Aktion scharf: „Parlamente sind keine Werbefläche für Aktivisten. Sie sind Symbole unserer repräsentativen Demokratie. Hier geht es um den Austausch von Meinungen und das Ringen um Kompromisse, nicht darum, Aufmerksamkeit durch illegale Aktionen zu bekommen.“ Die Störungen des Landtags, des Bundestags und des Kapitols in Washington zeigten, dass Parlamente besseren Schutz brauchten, so Kuper. „Ein Vorfall wie der Protest am Landtagsgebäude darf sich nicht wiederholen. Deswegen haben wir die Polizei zur Verbesserung des Schutzes und zu einer neuen Einschätzung der Gefährdungslage des Landtags aufgefordert und prüfen weitere Maßnahmen, um die Sicherheit weiter zu gewährleisten.“

Fraglich ist, ob es im Vorfeld Hinweise auf die Aktionen gegeben hatte. Ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei erklärte, dass man öffentlich dazu keinerlei Auskunft gebe. Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums sagte: „Nach derzeitigem Stand bietet der Verlauf des Einsatzes aus polizeifachlicher Sicht Anlass zur intensiven Überprüfung der vor Ort getroffenen Maßnahmen.“ In einem ersten Schritt habe die Polizei Düsseldorf ihre Objektschutzmaßnahmen angepasst und prüfe derzeit eine weitere Verstärkung.

Nach Informationen unserer Redaktion aus Sicherheitskreisen wurde die Zahl der Beamten, die für den Landtag abgestellt werden, von zwei auf vier verdoppelt. Zwei der Beamten müssen dabei ständig vor dem Parlament zugegen sein. Zudem soll eine Streife nicht mehr nur einmal, sondern zweimal pro Stunde am Landtag patrouillieren. An Plenartagen sollen statt der üblicherweise vier Beamten dann sechs zugegen sein.

CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen kritisierte das Vorgehen der Gruppe massiv: „Bei der Aktion am Landtag handelt es sich um einen kalkulierten Rechtsbruch. Eine repräsentative Demokratie darf sich aber von solchen Leuten weder auf dem Dach noch auf der Nase herumtanzen lassen.“ Es gehe der Gruppe ganz klar darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und den Plenarbetrieb einzuschränken, so Löttgen. Der Landtag müsse zu jeder Zeit in der Lage sein, unabhängig von äußeren Einflüssen zu entscheiden. Er forderte, die Straftaten der beteiligten Personen müsse der Rechtsstaat jetzt unnachgiebig verfolgen. „Zudem muss überprüft werden, ob das Versammlungsgesetz für solche Guerilla-Taktiken ausreicht oder – wenn nötig – nachgebessert werden muss.“

Auch die Opposition sieht Handlungsbedarf. Der Fraktionsvize der SPD, Sven Wolf, sprach von einem verheerenden Signal. Es gebe ein paar öffentliche Gebäude mit besonderem Symbolwert, die entsprechend besonderen Schutz benötigten. „Es müssen jetzt schnell alle nötigen Maßnahmen ergriffen werden, damit sich solche Bilder nicht wiederholen.“