Dörfer im Braunkohlegebiet: NRW-Grüne fordern Stopp der Abrissarbeiten im Rheinischen Revier

Ein Abrissbagger zerstört am 09. Januar 2018 in Erkelenz-Immerath einen Turm des "Immerather Doms". Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin/Düsseldorf Bundeskanzlerin Angela Merkel berät mit den Ministerpräsidenten über den Kohleausstieg. Armin Laschet dürfte einen Antrag der NRW-Grünen dabei schon im Hinterkopf haben: Sie fordern den sofortigen Abriss-Stopp im Rheinischen Braunkohlerevier.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will erneut mit den hauptsächlich betroffenen Ländern über begleitende Maßnahmen für den geplanten Kohleausstieg beraten. An kommenden Montagabend werden die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg zu einem Treffen im Kanzleramt erwartet, teilte die Bundesregierung am Freitag mit. Teilnehmen sollen auch Bundesminister, Koalitionsabgeordnete aus den Ländern und Vertreter der Regierungskommission zum Kohleausstieg. Bis Mai wird ein Gesetz über Maßnahmen in den betroffenen Regionen angestrebt, in dem es etwa um Investitionen in die Infrastruktur, Anreize für Firmen und die Ansiedlung von Bundesbehörden gehen soll.