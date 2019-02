Forderung nach Türkisch-Unterricht in NRW: Erst Deutsch, dann Englisch

Meinung Düsseldorf Der NRW-Integrationsrat fordert, an Grundschulen kein Englisch mehr zu unterrichten. Stattdessen sollen Türkisch, Polnisch oder Russisch auf den Lehrplan. Das ist Unsinn.

Der Vorsitzende des NRW-Landesintegrationsrats, Tayfun Keltek, hat einen sehr überraschenden Vorstoß gewagt. Er forderte, man müsse statt Englisch künftig mehr Türkisch, Polnisch oder Russisch an den Grundschulen unterrichten . Das entspreche den verschiedenen Migrationshintergründen der Kinder eher als Englisch. In Bezug auf eine bestimmte Community kann das sogar erst einmal einleuchtend klingen.

In vielen Grundschulklassen gibt es beispielsweise Kinder türkischer Eltern. Wäre es nicht sinnvoll, diesen auch in der Schule ihre zweite Muttersprache näherzubringen? Nein wäre es nicht. Zumindest nicht, wenn dadurch Englisch als Sprache in der Grundschule erst einmal verlorenginge, so wie es Keltek vorschlägt. Englisch ist und bleibt aufgrund seiner internationalen Bedeutung die wichtigste Sprache nach der jeweiligen Landessprache. Also: erst Deutsch, dann Englisch und anschließend – auf freiwilliger Basis – eine weitere Sprache.