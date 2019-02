„Englisch komplett abschaffen“: NRW-Integrationsrat fordert Türkisch- statt Englisch-Unterricht an Grundschulen

Köln Ein Vorstoß des NRW-Landesintegrationsrats dürfte für Diskussionen sorgen. Der Vorsitzende Tayfun Keltek fordert, an Grundschulen künftig Polnisch, Russisch und Türkisch zu unterrichten - und Englisch dafür wegfallen zu lassen.

Der Vorsitzende des NRW-Landesintegrationsrats, Tayfun Keltek, hat sich für mehr Unterricht in Türkisch, Polnisch und Russisch an Grundschulen ausgesprochen. „Ich bin dafür, den Englisch-Unterricht an Grundschulen ganz abzuschaffen - nicht nur in den ersten beiden Schuljahren“, sagte Keltek dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Das nordrhein-westfälische Schulministerium plant, das Fach Englisch nicht mehr in der ersten und zweiten Klasse zu unterrichten, wie die Zeitung unter Verweis auf Koalitionskreise berichtete. Keltek erklärte, die Kinder könnten das Grundschul-Englisch auch „innerhalb von drei Wochen an einer weiterführenden Schule“ lernen.