Sexuelle Gewalt: Beweismittel per Taxi transportiert

Düsseldorf Bei der anonymen Spurensicherung fehlt es an einheitlichen Standards und Geld - das ergab eine Expertenanhörung im NRW-Landtag. Das Angebot für Opfer sexueller Gewalt soll bald flächendeckend verfügbar sein.

Vor Ort gebe es aber viel zu viele unterschiedliche Verfahren – je nach Ressourcen, kritisierte Conny Schulte vom Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW. Es müsse dringend landesweite Standards geben, lautete daher eine Forderung der Gutachter und Wissenschaftler. Für die aufwendige ärztliche Untersuchung gebe es nur eine Notfallpauschale von 24 Euro, die Spurensicherungssets und Dokumentationsbögen der Tat seien nicht vereinheitlicht und die Kosten nicht abrechnungsfähig. Zum Teil würden diese Sets von Frauenberatungsstellen zusammengestellt, zum Teil von Ehrenamtlichen oder von der Polizei. Unklar sei auch die Finanzierung der Laborarbeiten, etwa um festzustellen, ob K.o.-Tropfen im Spiel waren. Ebenso fehlten für Transport und Lagerung verbindliche Regeln, heißt es in dem Gutachten des Dachverbandes der autonomen Frauenberatungsstellen. Vergewaltigung verjährt nach 20 Jahren – so lange müssten die Asservate also eigentlich aufbewahrt werden. In NRW liege die Höchstdauer in Krankenhäusern zurzeit aber bei zehn Jahren, in manchen Kliniken nur bei einem Jahr. Weil Standards und Finanzierung unklar seien, sprängen zurzeit immer mehr Krankenhäuser ab, sagte Ute Speier-Lemm vom Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen.