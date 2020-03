Entscheidung am Nachmittag : NRW-SPD fordert Schließung der Schulen und Kitas

Düsseldorf Um 14.30 Uhr will Armin Laschet (CDU) sich zu möglichen Schulschließungen wegen des Coronavirus in NRW äußern. Die SPD setzt den Ministerpräsidenten unter Druck. Die Grünen fordern flexible Lösungen.

Der Fraktionschef der SPD im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, fordert, dass die Schulen geschlossen werden. Das hat er am Freitagfrüh in einer Pressemeldung mitgeteilt. Er sagt :“ „Die zurückliegenden 48 Stunden haben einmal mehr eine neue Dynamik in die Ausbreitung des Corona-Virus gebracht. Spätestens seit gestern muss klar sein, dass wir an der Schließung von öffentlichen Einrichtungen in NRW nicht mehr vorbei kommen. Das betrifft insbesondere Schulen, aber auch Kitas können davon nicht ausgenommen werden. Österreich, Dänemark, Frankreich und Italien haben die Schulen bereits geschlossen. In Deutschland sind es zunächst die Bundesländer Bayern, Niedersachsen und das Saarland.“