Nach Razzia gegen Terrorzelle : Weitere Verdachtsfälle von Polizisten mit rechtsextremer Gesinnung

Düsseldorf Nach der Aufdeckung einer rechten Terrorzelle gibt es drei weitere Verdachtsfälle von Polizisten mit rechtsextremer Gesinnung allein in Hamm.

„Insgesamt sind wir damit auf drei weitere Fälle aufmerksam geworden, die jetzt geprüft werden“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bei einer Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag. Einer davon sei inzwischen pensioniert, wie aus informierten Kreisen verlautete, ein anderer war in gehobener Funktion bei der AfD aktiv. Einen weiteren Fall gebe es in Aachen. Aufmerksam geworden sei man durch Hinweise bei Facebook. Reul rechnet damit, dass darüber hinaus weitere Fälle aufgedeckt würden: „Wie viele, kann ich Ihnen heute nicht sagen.“

Nach den Durchsuchungen bei 13 Beschuldigten einer rechten Terrorzelle sitzen den Angaben zufolge alle vier Personen aus NRW in Untersuchungshaft. Alle vier seien aufgrund der Ermittlungen als „Gefährder der Politisch motivierten Kriminalität Rechts“ eingestuft. Jener Beschuldigte, der lange Jahre als Verwaltungsbeamter des Polizeipräsidiums Hamm tätig war, wird als Unterstützer der rechtsterroristischen Vereinigung geführt.

Reul äußerte großes Unverständnis darüber, dass Warnsignale lange Zeit nicht ernsthaft genug gewürdigt worden seien. Schon vor zehn Jahren sei der beschuldigte Beamte dem Polizieipräsidenten aufgefallen, weil er die Zeitung „Junge Freiheit“ las. Es habe zwar eine Ansprache gegeben, aber keinen Eintrag in die Personalakte oder Disziplinarmaßnahmen. 2015 wurde gegen ihn demnach ein Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet. Das Verfahren sei gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt worden - ohne Eintrag in die Personalakte oder Disziplinarmaßnahmen.

Auf seinem Balkon habe eine Reichskriegsflagge gehangen und die so genannte Wirmer-Flagge. Am Briefkasten klebte: „Keine Lügenpresse bzw. -Berichterstattung. Zudem habe er das Europasymbol seines Autokennzeichens mit einem roten „X“ überklebt und 2018/19 einen Thor-Steinar-Pulli getragen. Hinter seiner Windschutzscheibe habe ein Flugblatt gehangen, auf dem der Bundeskanzlerin „verbrecherisches Handeln“ vorgeworfen wurde. Danach habe es lediglich ein Gespräch gegeben mit der Aufforderung, die Kennzeichen in Ordnung zu bringen, und er wurde auf das Gebot der „politischen Mäßigung“ hingewiesen.