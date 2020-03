Kolumne: Hier in NRW : Kaum Plätze für Studierende

Düsseldorf Mehr als 20.000 Zimmer in Wohnheimen müssen saniert werden.

Das dürfte sich so schnell nicht ändern. In einer Studie der Studierendenwerke müssen in NRW 97 Wohnanlagen mit 20.599 Plätzen saniert oder sogar abgerissen werden. Das entspricht 53 Prozent des Gesamtbestands. Besonders betroffen sind Aachen mit 4798 Wohnplätzen, Bonn mit 2756, Münster mit 2801 und Bielefeld mit 2385. Rund 700 Millionen Euro müssen laut Studierendenwerken in den nächsten zehn Jahren investiert werden, sonst drohen Schließungen und noch schlimmere Wohnungsnot.