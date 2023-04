Studieren nach dem Brexit Bye bye Oxford

So machen es viele: Klare Zuwächse an Erasmus-Studierenden gibt es beispielsweise in Irland oder Malta zu verzeichnen – die Universität Maltas bietet alle Kurse auf Englisch an. „Ganz klar geht die Bewegung aber auch nach Skandinavien mit Stockholm und Kopenhagen“, sagt Wolfgang Gairing. „BWL-Studierende etwa signalisieren, dass man an den Business-Schools in Kopenhagen oder Stockholm ebenso wichtige Kontakte knüpfen und internationale Weichen stellen kann wie in London. Nach Schweden und Dänemark gehen hervorragende Leute, das Preis-Leistungsverhältnis ist gut, der Fächerkanon bestens, und ein Auslandssemester kostet ein Zehntel von dem, was es in Großbritannien kosten würde.“ Inzwischen würde etwa auch die bisher eher unbekannte Universität im schwedischen Lund inzwischen einen sehr guten Ruf unter den Erasmus-Studierenden genießen.