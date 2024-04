Kolumne Studentenleben Brotlose Kunst?

Den Lebensunterhalt mit freier künstlerische Arbeit verdienen zu können, ist Privileg, Herausforderung und Traum zugleich. Denn nicht jede Person kann einfach so Kunst machen, ohne sich dabei Gedanken zur Selbstfinanzierung zu machen. Ein verbreitetes und häufig anzutreffendes Klischee ist es, dass Kunstschaffende entweder aufgrund von Erbschaft oder der großzügigen finanziellen Unterstützung ihrer reichen Eltern abgesichert sind. Genauso ist aber in den Köpfen das Bild des armen Künstlers präsent, der sich zwar vollständig seiner Kunst verschrieben hat, aber dennoch am Existenzminimum lebt. Stichwort brotlose Kunst. Es ist schließlich eine Herausforderung, künstlerisch zu arbeiten und damit ein vernünftiges Einkommen zu generieren. Ursachen sind dafür unter anderem geringe Vergütungen, häufig unbezahlt verrichtete Arbeit und eine generell unsichere Auftragslage, die meist mit Ausschreibungen und Wettbewerben verknüpft ist. Für viele ist es daher ein Lebensziel, eine Existenz allein durch ihre künstlerischen Fähigkeiten aufzubauen.