Kolumne Studentenleben Da geht noch was

Wenn mich dann Leute fragen, warum ich emotional verkrüpple, antworte ich, dass sie einfach nicht verstanden haben, worum es geht. So lange sie Kunst oder so was konsumieren, kann man ihnen nicht helfen. Was soll das überhaupt sein? Wie soll man das messen? Zeitverschwendung. Wenn ich mir Bilder angucken will, sehe ich mir Statistiken für Immobilienpreise an. Die Welt ist schwarz und weiß, Einsen und Nullen. Und wenn mein Körper irgendwann schlapp macht und mir klar wird, dass ich Gefühle habe, kann ich immer noch für meinen Selbstfindungstrip nach Indien fliegen, um da an meinem Ich zu arbeiten.