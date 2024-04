Kolumne Studentenleben Schritt in die Zukunft

Dennoch kritisierten viele Studierende in den sozialen Netzwerken das neue System. Wichtigster Kritikpunkt: Personen- und Fahrradmitnahme seien jetzt nur noch gegen Aufpreis möglich. Außerdem verlief der Start des neuen Tickets auch nicht ohne Komplikationen. Es kam vor, dass bei Kontrollen vermeintlich falsche Tickets erkannt wurden und Studierende daher ein „erhöhtes Beförderungsentgelt“ zahlen sollten. Dieses Problem wurde zum Glück von Hochschul- und Verbundsseite erkannt, sodass hier künftig nicht mit mehr Fällen gerechnet werden sollte. Dennoch zeigen diese Probleme, dass Umstellungen im Verkehrswesen nicht immer problemlos laufen. Persönlich bin ich sehr erfreut über die neue Regelung. Besonders wenn man beachtet, dass es rechtlich keine Zukunft für das bestehende Modell gab, ist die Umstellung auf das Deutschlandticket ein gelungener Schritt. Zwar verstehe ich die Einwände, welche in Bezug auf die Mitnahme von Personen oder Fahrrädern geäußert werden. Ich denke aber, dass in einer Zeit, in der die autofreie Mobilität eine richtungsweisende Debatte sein wird, Innovationen wie das Deutschlandticket ein wichtiger Schritt in die Zukunft sind.