Kolumne Studentenleben Jobben im Studium

Schaut man auf den Arbeitsmarkt, ist auffällig, wie viele Arbeitgebende berufliche Erfahrungen auch bei Neueinsteigenden begrüßen, wenn auch meist nicht zwingend voraussetzen. Es scheint fast so, als sei es die Norm zu arbeiten, auch wenn man sich noch in der Ausbildung, also genau genommen in der Vorbereitung auf die Berufswelt befindet.