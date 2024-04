Masterplan vom Land NRW Uni Duisburg-Essen wird Vorreiter beim Geschwindigkeits-Ausbau

Es sei ein guter Tag für Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, sagt Ministerin Ina Brandes am Dienstagnachmittag (16. April 2024) in Düsseldorf. Dabei wolle sie heute nicht übertreiben. Der Hochschulausbau muss beschleunigt werden, mithilfe eines „Masterplanes“ soll aus dem Wunsch nun Realität werden. Ina Brandes (CDU) als Ministerin für Wissenschaft unterschrieb den Plan, ebenso Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU), Geschäftsführerin Gabriele Willems vom landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) – und Rektorin Barbara Albert der Universität Duisburg-Essen (UDE). Neben der Hochschule Bielefeld und der Universität Paderborn wird die Uni mit Campus in Duisburg als Vorreiter in das neue Vorhaben starten.