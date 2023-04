Reformpläne des Bundesbildungsministeriums Die Wissenschaft läuft Sturm

So auch Teresa Hollerbach, die am Max-Planck-Institut in Medizingeschichte promoviert hat und heute nicht mehr in einem Forschungsinstitut arbeitet. „Ich habe immer wieder überlegt, in der Wissenschaft zu bleiben, wusste aber, dass das schwierig wird. Letztlich haben die Unsicherheiten überwogen“, sagt Hollerbach. Vieles in der Wissenschaft sei angenehm, man habe viele Freiheiten. Dass es aber neben der Professur kaum feste Stellen gebe, man nach einer Promotion häufig ein Nomadenleben führe und ständig umziehe, habe sie von einer akademischen Karriere abgehalten. „Wenn man eine Perspektive in Deutschland hätte, wäre das was anderes. So wie es jetzt ist, hängt man zwischen Publikationsdruck und einem anstrengenden Dauerbewerbungsverfahren“, sagt Hollerbach über die Arbeitssituation.