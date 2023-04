Innovationssemester Raus aus dem Hörsaal – rein in die Praxis

In ihrem Team traf Laura Domin auf „sehr kreative Leute, egal ob sie aus der technischen oder künstlerischen Ecke kamen“. Thomas Zipf von der Hochschule Düsseldorf gehörte zum Leitungsteam des „Brewno“-Projekts. „Unsere Gruppe war extrem spannend zusammengesetzt, mit Biologen, Chemikern, Medientechnikern, einem Philosophen. Wir haben so viele Ideen rund um dieses eigene Altbier entwickelt, dass wir mehrere Semester hätten füllen können. Letztendlich haben wir uns für die Geschmacksrichtung Rosmarin-Zitrone entschieden, viel an der Steuerungs- und Regeltechnik der Brauanlage getüftelt. Es wurde ein hochprofessioneller Film über das Projekt gedreht und sogar ein eigenes Tool zur Bewertung der Bier-Sensorik entwickelt.“ Das Team entwickelte nicht nur ein Summer Ale, sondern designte auch das Markenlogo. „Ich liebe diese Art von Projektarbeit“, sagt Laura Domin. „Ich habe bei dem Projekt so viel gelernt und die viele Arbeit gar nicht als solche empfunden. Natürlich kamen auch Probleme auf, aber mit denen war man eben nicht allein, sondern hat sie in der Gruppe gelöst. Ich habe Projektplanung gelernt und fühle mich außerdem in der Wahl meines Studiengangs bestätigt. Das Innovationssemester gibt mir großen Antrieb, meinen Weg weiterzugehen.“