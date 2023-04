Kolumne Studentenleben Stipendien öffnen Horizonte

Kann man mit dem Thema „Bergbautechniken am Tiefseeboden“ besser eine Seminarwoche füllen als mit der Frage „Wie viel Einfluss hat der europäische Adel noch heute?“ Dies diskutiere ich mit den anderen Stipendiaten und Stipendiatinnen von Villigst, dem evangelischen Begabtenförderungswerk. Wir müssen uns nämlich gemeinsam auf Vorschläge für die nächste Sommeruniversität einigen. Diese findet jährlich in Form von einwöchigen Seminaren statt, in denen Stipendiaten und -innen interdisziplinäre Einblicke in andere Studienfelder und Nischenthemen erhalten. Die Themen werden dabei von den Teilnehmern selber vorgeschlagen und akquiriert.