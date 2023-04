Kolumne Dozentenleben Brennen, nicht kleben

400 Standorte eignen sich Behörden zufolge in Deutschland für CCS. Norwegen bietet in großem Stil an, Kohlendioxid im Meeresboden zu verstauen, Transport dorthin inklusive. Auf Island verschwindet der CO 2 -Klimamüll 1000 Meter tief. Als CO 2 -Endlager bezeichnen Kritiker die CCS-Technologie, weil ihnen nicht klar ist, ob der CO 2 -Abfall dort unten irgendwann reagiert. Möglicherweise verspüren aber auch Industrie und Gesellschaft mit CCS keinen Anreiz mehr, die Emissionen zu senken.