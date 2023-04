Orientierung nach dem Abitur Welcher Campus passt zu mir?

Erste universitäre Lehrprogramme gab es im elften Jahrhundert im Königreich Italien. Sie schlossen an die Kloster- und Domschulen aus dem sechsten Jahrhundert an. bekannt waren etwa die Medizinschule von Salerno (Gründung zwischen 995 und 1087) und die Rechtsschulen zu Bologna (Gründung 1088). Meist weniger als eine Handvoll Gelehrter unterrichteten dort Adelssöhne in den Fächern Kirchenrecht, weltliches Recht und Medizin. Vorher gab es für sie die sogenannten „sieben freien Künste“, die „artes liberales“. Dabei handelte es sich um sieben Disziplinen zur Vorbereitung auf das Studium, etwa Rhetorik, Arithmetik, Astronomie und Musik. Damit war die Auswahl aber auch schon erschöpft. Mehr Studiengänge gab es nicht. Im Prinzip hatten die Adelssöhne überhaupt keine Entscheidung zu treffen – außer vielleicht die grundsätzliche Wahl, ob sie überhaupt ein Studium wollten oder nicht.