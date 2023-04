Kolumne Studentenleben Zwischen Fernweh und Heimweh

Den Sommer noch mitnehmen zu können, das ist im Belegungsplan vieler französischer Wohnheime nicht vorgesehen. Einen Aufenthalt zu verlängern, ist nur mit triftiger Begründung möglich. Somit treten viele Auslandsstudierende Ende Mai die Rückreise in ihr Heimatland an. Besonders deutsche Studierende müssen dann eine ordentliche Lücke füllen, denn das Wintersemester beginnt ja erst wieder im Oktober. In manchen Fällen ist es sicher ratsam, das gerade erst begonnene Sommersemester mit in die Planungen zu integrieren. Viele Seminare finden als Blocktermine statt, die Studierenden in die Karten spielen könnten.