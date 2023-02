Kolumne Studentenleben Fragen, die noch zu mastern sind

Es ist ein bisschen wie ein Déjà-vu zu meiner Zeit vor den Abiklausuren, die erschreckenderweise nun schon fast vier Jahre her ist. Statt zu schlafen und am nächsten Tag weiter zu lernen, lag ich damals aus Stress und Angst vor der Zeit danach nachts wach und habe verschiedene Ausbildungsplätze und Studiengänge „ergooglet“, um zumindest ein bisschen Klarheit zu bekommen, wie es nach der Schule weitergehen sollte. In gewisser Weise wiederholt sich das Ganze nun. Statt an Lernzetteln für organische Chemie sitze ich jetzt an meiner Abschlussarbeit beziehungsweise tue dies eben nicht.