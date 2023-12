Konzert im Theater Duisburg „Swinging Christmas“ vor ausverkauftem Haus

Singend traten hier außerdem Sarah Ferede und Verena Kronbichler (Mezzosopran) sowie Jorge Espino und Torben Jürgens (Bassbariton) auf, mit 19 meist englischsprachigen Weihnachtsliedern von „It‘s beginning to Look a Lot Like Christmas“ mit dreien bis zu „Jingle Bells“ mit allen. Solistisch besonders bejubelt wurde Jake Muffett selbst mit „Have Yourself a Merry Little Christmas“. Da die beiden Damen und einer der Herren kurzfristig eingesprungen waren, sang auch der Pianist die eine oder andere Zeile, darunter das komplette „It‘s the Most Wonderful Time of the Year“. Die „Party“ auf der Bühne wurde immer ausgelassener, am Ende zog man sich alberne Christmas-Pullover über die Abendkleidung.