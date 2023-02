Neuer Trend an der Ruhr-Universität Bochum Akademische Wundertüte

Hinter dem spielerischen Öffnen der Kartons steht ein fundiertes wissenschaftliches Projekt. In ganz Deutschland existieren, so erläutert Karis im Gespräch, eine Reihe von Sammlungen, die im Missionszusammenhang entstanden sind. Die der Steyler Missionare beispielsweise, die in St. Augustin, aber auch im niederländischen Kloster Steyl nahe der deutsch-niederländischen Grenze beheimatet ist. Weiter existieren Missionssammlungen in St. Gabriel in Österreich und im polnischen Krakau. Diese Sammlungen geraten zunehmend in den Blick der Forschung: Als zentraler, noch viel zu wenig erforschter Teil einer global verflochtenen Geschichte Europas, die zurecht kritisch reflektiert wird. Die Objekte spiegeln den Kontakt zwischen den Religionen: „Da gibt es das Kruzifix mit dem dunkelhäutigen Jesus, den man in europäischen Kirchen nicht findet. Da vermischen sich chinesische Gottheiten mit traditionellen Mariendarstellungen.“ Die Bildsprache der Kulturen hat sich angepasst. Und ebenso häufig geschieht genau das Gegenteil: Es kommt zum Clash der Kulturen, Missionare zerstören die Kunstobjekte der indigenen Kulturen. Oder sie wählen nur selektiv aus, was in der Heimat gezeigt werden soll und was als weniger wertvoll betrachtet wird. Die Sammlung in Bochum zeigt somit nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus dem breiten Spektrum des Kultur- und Religionskontakts. Religionshistorisch sei das überaus interessant, so Karis. Die Grenzen der Weltreligionen werden aufgebrochen. Die Frage stellt sich: Wie hängen die Religionen zusammen? „Wir interessieren uns für das Bild des Fremden, das in Gestalt dieser Sammlungen Realität wird.“ Karis erinnert daran, dass ganze Generationen in ihrem Bild von Afrika oder Asien durch solche Exponate aus den Missionssammlungen geprägt wurden. Die Sammlung der Weißen Väter ist ein Glücksfall für die Wissenschaftler. Sie gründeten die „Forschungsstelle Missionssammlungen“. Ab dem Sommer wird eine Doktorandin an der Dokumentation, Provenienzforschung und Aufbereitung der Sammlung mitarbeiten. Das Ceres ist im Gespräch mit dem Rautenstrauch-Joest Museum in Köln über eine Ausstellung zu diesem Thema.