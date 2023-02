Kolumne Studentenleben Ich dachte, ich denke

Gestern war ich auf dem Campus, einfach so, ohne Grund. Mir war tierisch langweilig, was ohnehin viel zu oft vorkommt. Also setzte ich mich in eine Vorlesung. Den Titel habe ich vergessen. Der ist auch im Grunde irrelevant – viel mehr ging es um den Inhalt. Den vergisst man ja schnell mal. Jedenfalls saß ich da so herum und dachte nach. Ich hörte gar nicht zu – was vorne vorgetragen wurde, war eh langweilig. Stattdessen sinnierte ich starr vor mich hin. Vermutlich war es für andere sehr interessant, aus welchen Gründen auch immer. Meine Ödnis bündelnd, hielt ich meinen Rücken gerade und dachte. Ich dachte und dachte, und als ich nicht mehr denken konnte, grübelte ich umso mehr.