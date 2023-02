Sylvia Ruschin „Es ist mehr gefragt als Fachwissen“

Ruschin Beispielsweise die Fähigkeit zur Veränderung – und damit ist durchaus auch gemeint, dass ich selbst nicht mein gesamtes Berufsleben in einem Arbeitsfeld bleibe, so wie es vielleicht noch mein Vater getan hat. Unternehmen verändern sich und erwarten dies eben auch von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie schauen – gerade auch angesichts des akuten Fachkräftemangels – auf individuelle Talente und entwickeln diese. So starte ich vielleicht als Ingenieurin und arbeite zehn Jahre später aber im Bereich Personal. Um diese Veränderungsprozesse im Berufsleben aktiv zu gestalten, brauchen Absolventinnen und Absolventen außerdem Resilienz, also die Fähigkeit, die eigene psychische Gesundheit auch in schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten. Oft werden auch Projektmanagement-Fähigkeiten sowie Führungswissen von Unternehmen genannt. Grundsätzlich kann man sagen, dass Zukunftskompetenzen immer mehr Aufmerksamkeit von Arbeitgebendenseite bekommen.