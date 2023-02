Richtungswechsel nach dem Bachelor Mit dem Master neue Weichen stellen

Eine Möglichkeit für Biologen, das Studium medizinischer auszurichten, sei der Master „Molekulare Biomedizin“, den man in Düsseldorf, aber auch in Münster studieren kann. „Ich kenne einige Studierende, die den NC in Medizin nicht geschafft und deshalb Biologie gewählt haben“, sagt Wilcke. „Für sie ist es eine gute Möglichkeit, sich Richtung Medikamentenentwicklung zu verändern.“ Oder: Der Master Neurowissenschaften an der Heine-Uni steht Medizinern, Biologen und Psychologen offen. „Gerade für Psychologen gibt es hier die Möglichkeit, sich in eine andere Richtung als die typische Therapeutentätigkeit zu entwickeln“, so Wilcke. „Grundsätzlich kann man sagen, dass vor allem Naturwissenschaftler sehr gute Möglichkeiten haben, sich im Master in viele Richtungen zu spezialisieren.“