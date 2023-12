Zahl der betroffenen Studenten begrenzt Campus Leverkusen schaltet auf Not-Betrieb

Nach dem Ausfall der Lüftungsanlagen in den Laboren des erst zum Wintersemester 2022 bezogenen Gebäudes der Technischen Hochschule (TH) Köln auf dem Campus in der Bahnstadt versucht die Hochschulleitung die Folgen für Studierende möglichst gering zu halten. Den genaueren Ursachen des technischen Ausfalls, der von Geruchsbelästigungen begleitet wurde, werde derzeit nachgegangen, berichtet Dekan Matthias Hochgürtel am Donnerstag in einem Pressegespräch. Wann die Anlage wieder betriebsbereit sein wird, sei noch nicht absehbar. Bei der Inspektion des Lüftungssystems sei zusätzlich noch eine Leckage in der Wärmerückgewinnung festgestellt worden, berichtet Laetitia Post vom Baumanagement der Hochschule. Beide Schadensereignisse bestünden jedoch unabhängig voneinander.