Kolumne Dozentinnenleben Schein-Wahrheiten

Ich vermute mal, dass diejenigen, die früher ihre Scheine ordentlich in einem Ordner (wer erinnert sich noch an das Studienbuch im DIN A5-Format?) abgeheftet hatten, auch heute ganz sorgfältig ihre Sicherheitskopie machen. Aber diejenigen, die panisch in ihrer Zettelwirtschaft wühlen mussten, die wird es auch im digitalen Zeitalter immer geben. Und die ganz Schlauen, die behaupten, sie hätten mal vor zehn Semestern erfolgreich an einem Seminar teilgenommen, an dessen Titel sie sich leider nur ungenau erinnern könnten, die sterben auch nicht aus. Wenn so eine Anfrage kommt, dann gehe ich in den Keller, suche den Ordner raus und schaue nach. Denn als Germanistin halte ich es natürlich mit Goethe!