Die besten Design-Studiengänge Viele Möglichkeiten für kreative Köpfe

Die Fachhochschule Bielefeld hat ihre kreativen Studiengänge unter ein besonderes Konzept gestellt – und landet im ADC-Ranking für NRW auf dem dritten Platz. In Bielefeld kann man den siebensemestrigen Bachelor „Gestaltung“ studieren, und sich dann in vier Studienrichtungen spezialisieren. Diese sind: „Digital Media and Experiment", „Fotografie und Bildmedien", „Kommunikationsdesign" sowie „Mode". „In diesem inspirierenden Kontext entstehen Projekte, die Themen aus Gesellschaft, aus Kunst und Kultur aufgreifen und mit eigenständiger Idee, weitsichtiger Konzeption und fundierten Umsetzungskenntnissen in zeitgemäße Gestaltung übersetzen. Begleitet durch die künstlerische und wissenschaftliche Arbeit in den interdisziplinären Modulen wird die Entwicklung einer eigenständigen Gestaltungsposition ermöglicht“, so die FH Bielefeld.