Hochschule Niederrhein Sicher auf dem Börsenparkett

16 Jahre lang konnten Studierende diese Zusatzqualifikation erwerben. Bernd Müller war von Anfang an dabei: „Die Deutsche Börse wollte finanzwirtschaftliches Wissen in die akademische Ausbildung integrieren. Zu Beginn lief das über externe Referenten der Capital Marketing Academy, einer Weiterbildungsinstitution der Deutschen Börse, später wurden die Inhalte in den Lehrplan integriert, etwa in die Vorlesung zu Kapitalmärkten und internationalen Finanzierungen. Als von Anfang an beteiligter Professor war es mir wichtig, meine Studierenden optimal auf die Prüfung vorzubereiten.“