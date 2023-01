Projekt für Senioren und Studierende in Köln Biete Wohnraum, suche Hilfe im Alltag

Das gemeinsame Zusammenleben wird von einem Kooperationsvertrag geregelt, welcher in Zusammenarbeit mit dem Kölner Träger des Projekts und in Anbetracht der individuellen Bedürfnisse der beiden Parteien erstellt wurde. Daniel beteiligt sich an den Nebenkosten und leistet pro Quadratmeter seines Zimmers eine Stunde unterstützende Arbeit im Monat. Doch der Fokus liegt für beide auf dem Miteinander, so betont Daniel: „Es ist wirklich eine Win-Win-Situation, deswegen ist das Projekt ja auch so schön. Es profitiert nicht nur eine Seite. Es geht ja auch hauptsächlich nicht um Profit, sondern auch darum, dass man nicht mehr einsam ist.“