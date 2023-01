Kolumne Studentenleben Erstifahrt

Das große Gelände am Nadelwald mit Blick auf den Stausee im Aggertal bietet sich nicht nur für morgentlich verkaterte Spaziergänge an, sondern wird über das Wochenende auch zum Drehort. Passend zum Studium haben die angehenden Medien- und Kulturwissenschaftler und Kulturwissenschaftlerinnen die Aufgabe, Kurzfilme zu verschiedenen Genres zu drehen. Und so werden während der Erstfahrt auf dem Gelände ein Mord aufgeklärt, eine Hexe im Gruselwald gesucht und ein Musical über unerklärliche Schwangerschaften gesungen. Am Abend gibt es ein gemeinsames Screening, bevor sich die Unterkunft vom Kino wieder zurück in eine überdimensionierte WG-Party verwandelt, mit Tanzfläche, Karaoke-Zimmer und natürlich angeregten Diskussionen in der Küche.