Körperverletzung mit Todesfolge Polizei Dortmund fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem

Der Gesuchte steht in dringendem Tatverdacht, am frühen Montagmorgen, 4. Dezember 2023, in Dortmund auf einen ebenfalls wohnungslosen Mann mit Faustschlägen in das Gesicht so verletzt zu haben, dass dieser an den Folgen verstarb, teilte die Polizei am Dienstag (19. Dezember) mit. Jetzt wurde eine Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben.