Kolumne Studentenleben Mit KI durch den Alltag

Bei dem nun stetig an Popularität gewinnenden „ChatGPT“, wie das Programm richtig heißt, handelt es sich um einen dazulernenden Algorithmus, also eine künstliche Intelligenz (KI). Diese ist frei zugänglich und imstande, präzise Eingabebefehle anzunehmen und in vollständige Texte umzuwandeln. Ein möglicher Eingabebefehl könnte zum Beispiel lauten: „Verfasse eine Reportage über die umstrittene Sieben-Euro-Gebühr beim Ticket Nachzeigen.“ Die KI spuckt einem dann eine erstaunlich sauber formulierte, strukturierte Reportage aus, oder einen Essay oder einen Kommentar oder was auch immer man sich gerade wünscht.